Leva militare in Italia Crosetto | Si ma su base volontaria Riserva da 10mila militari

Sei mesi in divisa, forse nove. Per attrezzare l?esercito a qualsiasi emergenza. Ingrossare le fila della Riserva italiana, fino a diecimila soldati. Guido Crosetto apre un nuovo fronte in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Leva militare in Italia, Crosetto: «Si, ma su base volontaria». Riserva da 10mila militari

