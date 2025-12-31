Ricercato dal 2 dicembre per spaccio di droga, un uomo è stato rintracciato dai Carabinieri a bordo di una barca, pronto alla fuga. L’individuazione si è resa possibile nel corso di un’operazione di controllo. L’uomo, irreperibile da settimane, era sfuggito all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era irreperbile dallo scorso 2 dicembre, da quando era sfuggito all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato trovato dai carabinieri a bordo di una barca, a Borgo Marinari, a Napoli. L’uomo è stato rintracciato grazie a pedinamenti e intercettazioni. I Carabinieri della Stazione Scampia sono riusciti ad arrestarlo mentre stava per fuggire dal molo tramite un’autovettura, aiutato da un uomo e una donna a bordo del mezzo con lui. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ricercato per spaccio di droga, Carabinieri lo trovano su una barca pronto alla fuga

