Sentono urla e accorrono padre e figlia salvano uomo caduto in mare | C'è ancora chi non filma solo col telefono

"Per fortuna ci sono ancora persone così, tra tante che si limitano a riprendere la scena con il telefonino", ha dichiarato l'assessore al Commercio e alle Attività produttive di Venezia che oggi ha premiato padre e figlia 18enne per il gesto. "La loro condotta rappresenta un modello di senso civico e altruismo" ha sottolineato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Si sentono gli spari e le urla delle persone impaurite in questo video, diffuso dai carabinieri, che racconta la sparatoria avvenuta il 4 ottobre all'esterno di un locale di Lainate. Un cliente aveva sparato a un buttafuori. Vai su Facebook

Sentono urla e accorrono, padre e figlia salvano uomo caduto in mare: “C’è ancora chi non filma solo col telefono” - "Per fortuna ci sono ancora persone così, tra tante che si limitano a riprendere la scena con il telefonino", ha dichiarato l'assessore al Commercio ... Come scrive fanpage.it

Picchia selvaggiamente il padre 98enne, poi gli cava un occhio con una chiave: i vicini sentono le urla e danno l'allarme - Un anziano di 98 anni è stato picchiato selvaggiamente dal figlio di 63 anni nel suo appartamento. Segnala corriereadriatico.it