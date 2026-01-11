Spari contro un' abitazione a Capodanno dopo una lite denunciate due persone

Durante la notte di Capodanno, a Latisana, si sono verificati episodi di spari a un’abitazione a seguito di una lite. I carabinieri hanno identificato e denunciato in stato di libertà un uomo di 55 anni e una donna di 37, residenti nella stessa città, per minaccia e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

I carabinieri della Stazione dei Carabinieri di Latisana hanno denunciato in stato di libertà due persone, un uomo di 55 anni e una donna di 37, entrambi residenti a Latisana, per le ipotesi di reato di minaccia e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

