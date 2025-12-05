Minorenne truffa a Firenze una coppia di 50enni per 15mila euro con il raggiro della targa clonata
Un minorenne è stato denunciato a Firenze per truffa dopo aver sottratto gioielli per 15.000 euro a una coppia con un raggiro telefonico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
