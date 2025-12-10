Capitale Italiana della Cultura 2028 presentata la candidatura di Città caudina

Anteprima24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata presentata questa mattina presso la Reggia di Caserta. L'evento si è svolto nella Sala “Terra di Lavoro” e ha visto coinvolgere diverse figure istituzionali e culturali, che hanno illustrato il progetto volto a valorizzare il patrimonio e le tradizioni di questa storica area.

Tempo di lettura: 4 minuti di Tracy Di Piro Questa mattina la Sala “Terra di Lavoro” presso la Reggia di Caserta ha ospitato la presentazione del progetto di candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana 2028. La candidatura di Città Caudina non è la candidatura di una città, ma di un’intera valle – quella caudina, appunto- costituita da piccoli comuni, dotati di una forte identità culturale, che hanno compreso che la sinergia e la collaborazione sono le vie maestre per il raggiungimento di risultati, come ha spiegato Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta. Infatti l’iniziativa coinvolge e si sorregge sulla collaborazione di 14 comuni tra la provincia di Avellino e Benevento (Montesarchio, Cervinara, Airola, Sant’Agata de’ Goti, Bucciano, Arpaia, Pannarano, Roccabascerana, San Martino Valle Caudina, Forchia, Paolisi, Moiano, Bonea e Rotondi), insieme al prezioso supporto di un Comitato Civico di oltre 90 associazioni e di un Comitato promotore composto da oltre 50 soggetti pubblici e privati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

capitale italiana della cultura 2028 presentata la candidatura di citt224 caudina

© Anteprima24.it - Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina”

La valle Caudina che sogna il 2028 | una città diffusa di cultura - Zazoom Social News

Odio social contro la Fiorentina . Minacce anche ai figli dei calciatori - Zazoom Social News

capitale italiana cultura 2028Città Caudina si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028: presentazione alla Reggia di Caserta - La candidatura di Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028 compie un passo decisivo con l’ingresso della Reggia di Caserta nel comitato promotore. Riporta pupia.tv

capitale italiana cultura 2028Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028: nel comitato promotore anche la Reggia di Caserta - La Reggia di Caserta, sito riconosciuto Patrimonio Unesco, è nel Comitato Promotore per la candidatura della Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028, iniziativa che coinvolge 14 comuni tra ... Come scrive corriereirpinia.it