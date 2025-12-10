Capitale Italiana della Cultura 2028 presentata la candidatura di Città caudina

Tempo di lettura: 4 minuti di Tracy Di Piro Questa mattina la Sala "Terra di Lavoro" presso la Reggia di Caserta ha ospitato la presentazione del progetto di candidatura della "Città Caudina" a Capitale Italiana 2028. La candidatura di Città Caudina non è la candidatura di una città, ma di un'intera valle – quella caudina, appunto- costituita da piccoli comuni, dotati di una forte identità culturale, che hanno compreso che la sinergia e la collaborazione sono le vie maestre per il raggiungimento di risultati, come ha spiegato Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta. Infatti l'iniziativa coinvolge e si sorregge sulla collaborazione di 14 comuni tra la provincia di Avellino e Benevento (Montesarchio, Cervinara, Airola, Sant'Agata de' Goti, Bucciano, Arpaia, Pannarano, Roccabascerana, San Martino Valle Caudina, Forchia, Paolisi, Moiano, Bonea e Rotondi), insieme al prezioso supporto di un Comitato Civico di oltre 90 associazioni e di un Comitato promotore composto da oltre 50 soggetti pubblici e privati.

