Capitale Cultura 2028 Mirabella Eclano tra le finaliste | il 27 febbraio le audizioni

Mirabella Eclano ha passato le selezioni per diventare Capitale Cultura 2028, grazie a un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico. La causa è legata al forte impegno della comunità nel promuovere le tradizioni locali e il centro storico. Il 27 febbraio si terranno le audizioni ufficiali, dove il comune presenterà le iniziative pianificate, tra cui una mostra fotografica e un festival di musica antica. La città si prepara a mostrare le sue potenzialità di fronte alla commissione incaricata di scegliere la vincitrice.

Tempo di lettura: 3 minuti Scatta il countdown per Mirabella Eclano, tra le dieci finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il piccolo comune della Media Valle del Calore si prepara alle audizioni pubbliche del 26 e 27 febbraio al Ministero della Cultura, appuntamento decisivo che porterà a Roma l’unica candidatura campana rimasta in lizza. Il dossier, dal titolo “L’Appia dei popoli – Incubatrice di Art Thinking”, racconta una visione che guarda oltre l’orizzonte di un singolo anno. “Mirabella propone un modello inedito e partecipato di sviluppo collettivo, valorizzazione connettiva e rigenerazione territoriale che trasforma i patrimoni attuali, a cominciare dalla Via Appia, in una metafora contemporanea tangibile ed esperibile”, si legge nella presentazione ufficiale consegnata al Ministero.🔗 Leggi su Anteprima24.it Mirabella Eclano tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028Mirabella Eclano si distingue tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028, rappresentando la regione Campania. Mirabella Eclano in festa: tra le dieci finaliste per Capitale italiana della Cultura 2028Mirabella Eclano si aggiudica un’importante riconoscenza, entrando tra le dieci finaliste per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Capitale della cultura: Mirabella Eclano ultimo sprint; Capitale Italiana della Cultura 2028: ecco la lista completa delle città candidate; Capitale della cultura. Forlì-Cesena al rush finale. De Pascale: Siamo forti; Avellino, turismo aree interne: lezione alla Bit di Milano. Capitale della cultura: Mirabella Eclano ultimo sprintCapitale della cultura 2028: Mirabella Eclano ci crede. Il sogno, adesso, può diventare realtà. Il piccolo comune della Media Valle del Calore si prepara a rappresentare la ... ilmattino.it Capitale Cultura 2028, solo Mirabella Eclano in lizza per la Campania. Mastella: Una schifezzaÈ una schifezza, quello che hanno fatto. E ancora una volta lo avevo previsto. L'ex ministro e sindaco di Benevento Clemente Mastella non ci sta. Benevento, con il suo progetto Attraversare ... napoli.repubblica.it Sarzana è la candidata della Liguria a Capitale Italiana della Cultura 2028 Scopri Sarzana "L'impavida" e immergiti tra storia, arte e cultura Sarzana 2028 facebook