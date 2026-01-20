mirabella eclano tra le 10 finaliste per il titolo di capitale della cultura 2028

Mirabella Eclano si distingue tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028, rappresentando la regione Campania. Tra le città candidate, rimane unica in questa fase, mentre Bacoli, Benevento e altre località sono state eliminate. La candidatura evidenzia il patrimonio culturale e le iniziative della città, portando attenzione sulla sua importanza nel panorama culturale nazionale.

Resta in corsa solo Mirabella Eclano tra le città campane candidate a Capitale della Cultura 2028. Fuori Bacoli e e le altre tre località: Benevento, Unione dei Comuni della Città Caudina, Sessa Aurunca, secondo il giudizio della insindacabile giuria. Le altre finaliste: Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Sarzana e Tarquinia. Il comune irpino partecipa con il progetto "L’Appia dei popoli" ed è appunto tra i dieci progetti selezionati per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. Ogni candidata avrà così la possibilità di illustrare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati, in 60 minuti, in diretta streaming sul canale YouTube del ministero della cultura. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

