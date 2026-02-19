Capannina riapertura nel 2027? Tempi stretti e i lavori non partono

La riapertura della Capannina nel 2027 sembra improbabile, perché i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati. Il Gruppo Armani, che ha acquistato il locale dai Guidi, non ha avviato le pratiche per aggiornare l’edificio, lavorando con ritardi evidenti. La mancanza di cantieri attivi preoccupa chi spera di rivedere presto il locale storico. La data di riapertura si allontana, mentre le scadenze si fanno sempre più strette. La situazione rimane in sospeso e ancora senza una soluzione concreta.

Capannina, c'è lo spauracchio della riapertura nel 2027? Le attese agitano le acque dal momento che il Gruppo Armani, che ha rilevato il locale dalla famiglia Guidi, ancora non ha messo mano ai necessari lavori di adeguamento. La storica pista da ballo che per la prima volta è rimasta chiusa per la serata di Natale e Capodanno, era in predicato poi di tornare ad ospitare pubblico per Pasqua: la ventilata prospettiva era infatti quella di avviare rapidamente gli urgenti lavori di messa in sicurezza per garantire la stagione 2026 e poi mettere mano a interventi più capillari per il prossimo anno.

