Umbria e Perugia senza forno crematorio | i tempi per la riapertura Partono i lavori per la seconda linea

L'Umbria e Perugia attendono con speranza la riapertura del forno crematorio, fermo da oltre un anno e mezzo. Dopo i ritardi, i lavori per la seconda linea sono stati avviati e si prevede che nei primi mesi del 2026 si concludano le operazioni di ripristino dell'impianto. Questi interventi rappresentano un passo importante per migliorare i servizi funebri nella regione e garantire una maggiore capacità di gestione delle salme.

Dopo una serie di ritardi, i primi mesi del 2026 saranno fondamentali sia per il ripristino dell'unico forno crematorio dell'Umbria - fermo ormai da oltre un anno e mezzo - con sede a Perugia, sia per la seconda linea - l'altro forno - che è stata deliberata dalla Giunta comunale lo scorso.

