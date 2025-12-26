Dal 2027 il Regno Unito torna nel programma Erasmus UniBg | Segnale di riapertura geopolitica

Le ripercussioni erano state avvertite anche dagli studenti di UniBg. Il canale di scambio verso l’Oltre Manica si era complicato, con iter burocratici più complessi e costosi che avevano causato un netto calo nei flussi di mobilità. Era il 23 giugno 2016: gli inglesi, chiamati alle urne per un referendum, votarono per uscire dall’Ue. Un divorzio formalizzato solamente all’inizio del 2020. Quasi 6 anni dopo, mercoledì 17 dicembre, con un comunicato congiunto con Bruxelles il Regno Unito ha annunciato un passo indietro, rientrando dal 2027 nel programma Erasmus+ che da generazioni permette agli studenti universitari di trascorrere uno o più semestri in uno degli Stati dell’Unione e non solo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

