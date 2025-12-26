Dal 2027 il Regno Unito torna nel programma Erasmus UniBg | Segnale di riapertura geopolitica
Le ripercussioni erano state avvertite anche dagli studenti di UniBg. Il canale di scambio verso l’Oltre Manica si era complicato, con iter burocratici più complessi e costosi che avevano causato un netto calo nei flussi di mobilità. Era il 23 giugno 2016: gli inglesi, chiamati alle urne per un referendum, votarono per uscire dall’Ue. Un divorzio formalizzato solamente all’inizio del 2020. Quasi 6 anni dopo, mercoledì 17 dicembre, con un comunicato congiunto con Bruxelles il Regno Unito ha annunciato un passo indietro, rientrando dal 2027 nel programma Erasmus+ che da generazioni permette agli studenti universitari di trascorrere uno o più semestri in uno degli Stati dell’Unione e non solo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Erasmus+, il Regno Unito torna nel programma dal 2027
Leggi anche: Trovato accordo con l’Ue, il Regno Unito torna nel programma Erasmus dal 2027
Erasmus, il Regno Unito torna nel programma Ue dal 2027: accordo tra Londra e Bruxelles dopo la Brexit; Il Regno Unito torna in Erasmus+: dal 2027 ripartono gli scambi con Londra; Accordo con l'Ue, il Regno Unito rientra nel programma Erasmus; Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa succede ora (anche per gli studenti italiani).
Il Regno Unito torna in Erasmus: nuove opportunità per gli studenti europei - Dal 2027 il Regno Unito farà nuovamente parte del programma Erasmus+, ma in una veste diversa: entrerà come paese terzo, categoria riservata a Paesi non membri dell’Unione Europea che possono comunque ... cosmopolitan.com
Il Regno Unito torna nel programma Erasmus+ dal 2027: accordo tra l'Unione Europea e Londra - Riapre così, dopo anni di stop, uno dei canali più noti di mobilità e scambio per studenti, educatori e operatori del mondo dell’istruzione ... skuola.net
Il Regno Unito torna in Erasmus+: dal 2027 ripartono gli scambi con Londra - Scopri come cambiano gli scambi universitari, i costi e i vantaggi per gli studenti europei. famigliacristiana.it
Gli agricoltori di tutto il Regno Unito festeggiano dopo che il primo ministro Keir Starmer ha fatto marcia indietro, attenuando i contestati piani sull’imposta di successione per i terreni agricoli ereditati, dopo mesi di forti pressioni da parte del settore. La misura pr - facebook.com facebook
Due mesi fa, nel Regno Unito, otto persone detenute appartenenti al gruppo “Palestine Action” hanno intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro la loro condizione processuale e una detenzione preventiva che, in alcuni casi, va avanti da oltre u x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.