Capanni accordo per la riqualificazione

Il Comune di Savignano sul Rubicone ha siglato un accordo per migliorare l’area di Capanni, in prossimità del Romagna Shopping Valley. La convenzione prevede interventi di riqualificazione che coinvolgono spazi pubblici e strutture commerciali, rendendo il quartiere più vivibile. I lavori puntano anche a creare nuove piazze e migliorare la viabilità locale. La decisione arriva dopo mesi di discussioni tra amministrazione e cittadini, che chiedevano un intervento concreto. La riqualificazione dovrebbe partire nei prossimi mesi.

Il Comune di Savignano sul Rubicone ha firmato un'importantissima convenzione per la riqualificazione urbanistica di una parte del Romagna Shopping Valley in frazione Capanni. Un accordo che, nel contesto di un intervento di rigenerazione urbana del parco commerciale, permette di raggiungere alcuni importanti obiettivi di interesse pubblico: 300mila euro al Comune per progetti di rilancio del centro storico, da parte del privato; nuove opere di interesse pubblico per un importo totale di oltre 2 milioni e 400mila euro. Nel dettaglio l'intervento di riqualificazione dell'area del centro commerciale di Capanni prevede: aumento dotazioni ecologiche nell'area dell'intervento, realizzazione pavimentazione drenante, piantumazione nuove alberature, realizzazione aiuole verdi, e riduzione consumo di suolo, per un miglioramento e generale della resilienza dell'area di Capanni; miglioramento generale dei sottoservizi e interventi di efficientamento per della rete di raccolte delle acque reflue e di quelle meteoriche; potenziamento della mobilità lenta e della relativa illuminazione pubblica; miglioramento della viabilità in entrata e uscita da via Marco Polo.