Gavagnin-Nocini nuovo accordo tra Comune e università | 5 milioni per la riqualificazione
Il complesso sportivo Gavagnin-Nocini si prepara a una nuova stagione di rilancio grazie all’accordo siglato tra Comune e università di Verona. La giunta ha approvato la convenzione che sarà ora sottoposta al consiglio comunale, un’intesa dalla durata di cinquant’anni che rafforza la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sport a Verona, accordo storico: l’università investe 5 milioni per il Nocini - Cinque milioni per lo sport: storico accordo tra l'università di Verona e l'amministrazione comunale per il "Mario Gavagnin- Come scrive veronaoggi.it