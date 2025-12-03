Capanni balneari il Tar blocca la demolizione Italia Nostra | Venga riconosciuta la loro storicità

Stop agli abbattimenti dei capanni balneari sopravvissuti in alcune zone della costa ravennate. Il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto la richiesta di Italia Nostra e bloccato l'ordinanza di abbattimento da eseguire entro il 21 dicembre. "Gli abbattimenti sono dunque congelati fino all'udienza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il futuro dei 50 capanni balneari. Solo tre possono restare, 16 andranno smontati e ricostruiti - Gli altri 31 andranno riedificati secondo il progetto unitario di riqualificazione presentato in Comune il 14 ottobre dall’Associazione Capannisti, termine ultimo il 21 dicembre. Segnala ilrestodelcarlino.it

Balneari, il Tar respinge il ricorso dell’Antitrust contro il Comune di Cervia - Romagna ha respinto un ricorso dell'Antitrust contro il Comune di Cervia (Ravenna) sulle concessioni balneari. Da ilsecoloxix.it