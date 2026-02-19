Caos sul volo partito da Napoli | Sta per arrivare la fine del mondo
Un uomo ubriaco ha scatenato il panico a bordo di un volo Easyjet da Napoli a Berlino. Durante il volo, ha urlato frasi apocalittiche, creando tensione tra i passeggeri. La sua condotta ha attirato l’attenzione dell’equipaggio che ha dovuto intervenire per calmare l’uomo. Il volo ha subito ritardi e un’ulteriore tensione tra i presenti. La scena si è svolta a poche ore dalla partenza, quando l’uomo ha iniziato a gridare frasi inquietanti. La situazione resta sotto controllo, ma ha lasciato tutti sconvolti.
Sull'aereo Easyjet, in partenza da Napoli e diretto a Berlino, un uomo visibilmente ubriaco ha iniziato a urlare frasi riguardanti la fine del mondo. L'aereo è tornato indietro a Capodichino dove è stato preso in custodia dai poliziotti. In seguito, dopo i necessari controlli, agli altri passeggeri è stato consentito di ritornare a bordo ed arrivare a destinazione a Berlino. Incendio devasta il Teatro Sannazaro a Chiaia, diversi intossicati. "Fare chiarezza sulle cause" .🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il mondo arbitrale è nel caos (ed è un caos politico) ma il Napoli sta facendo la stagione che doveva fareIl mondo arbitrale italiano attraversa un periodo di incertezza e tensioni, influenzando l’intera Serie A e oltre.
Borrelli (Avs), caos sul volo Napoli-Berlino: “Uomo ha iniziato a farneticare”Durante il volo Napoli-Berlino di oggi, un passeggero ha iniziato a pronunciare affermazioni inquietanti, causando scompiglio tra i passeggeri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Semina il caos sul volo Ryanair e i piloti cambiano rotta: dovrà pagare 15mila euro di risarcimento; Rissa sul volo di linea, aereo costretto ad atterraggio d'emergenza: Sangue e denti sul pavimento; Disagi sul volo Cagliari-Roma, oltre 160 passeggeri bloccati in aeroporto; Rissa su volo Jet2 dalla Turchia, due passeggeri banditi a vita.
Caos sul volo partito da Napoli: Sta per arrivare la fine del mondoSull'aereo Easyjet, in partenza da Napoli e diretto a Berlino, un uomo visibilmente ubriaco ha iniziato a urlare frasi riguardanti la fine del mondo. Il personale di bordo è intervenuto, visto che i p ... napolitoday.it
Semina il caos sul volo Ryanair e costringe i piloti a cambiare rotta: dovrà pagare 15mila euro di danniL'uomo avrebbe aggredito il personale di bordo e altri viaggiatori a bordo del volo FR7124 diretto a Lanzarote. A quasi due anni di distanza il tribunale circondariale di Dublino ha stabilito che dovr ... europa.today.it
"Francesco, ti segnalo che ci sono stati momenti di caos oggi su un aereo Easyjet Napoli-Berlino. Passeggeri riferiscono che durante il volo un uomo ha iniziato a pronunciare una serie di frasi inquietanti infastidendo varie persone. C'è stata molta apprension facebook
"Ci sono stati momenti di caos oggi su un aereo Easyjet Napoli-Berlino. Passeggeri riferiscono che durante il volo un uomo ha iniziato a pronunciare una serie di frasi inquietanti infastidendo varie persone. L'aereo ha fatto ritorno a Napoli-Capodichino dove l'u x.com