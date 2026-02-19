Caos sul volo partito da Napoli | Sta per arrivare la fine del mondo

Da napolitoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ubriaco ha scatenato il panico a bordo di un volo Easyjet da Napoli a Berlino. Durante il volo, ha urlato frasi apocalittiche, creando tensione tra i passeggeri. La sua condotta ha attirato l’attenzione dell’equipaggio che ha dovuto intervenire per calmare l’uomo. Il volo ha subito ritardi e un’ulteriore tensione tra i presenti. La scena si è svolta a poche ore dalla partenza, quando l’uomo ha iniziato a gridare frasi inquietanti. La situazione resta sotto controllo, ma ha lasciato tutti sconvolti.

Sull'aereo Easyjet, in partenza da Napoli e diretto a Berlino, un uomo visibilmente ubriaco ha iniziato a urlare frasi riguardanti la fine del mondo. L'aereo è tornato indietro a Capodichino dove è stato preso in custodia dai poliziotti. In seguito, dopo i necessari controlli, agli altri passeggeri è stato consentito di ritornare a bordo ed arrivare a destinazione a Berlino. Incendio devasta il Teatro Sannazaro a Chiaia, diversi intossicati. "Fare chiarezza sulle cause" .🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

