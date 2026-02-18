Borrelli Avs caos sul volo Napoli-Berlino | Uomo ha iniziato a farneticare
Durante il volo Napoli-Berlino di oggi, un passeggero ha iniziato a pronunciare affermazioni inquietanti, causando scompiglio tra i passeggeri. Secondo quanto riferito, l’uomo ha iniziato a parlare di una catastrofe imminente e ha disturbato chi gli stava vicino,gridando e agitandosi. La situazione è diventata tesa quando alcuni passeggeri hanno cercato di calmare il soggetto, che continuava a parlare di una fine del mondo. La compagnia aerea ha dovuto intervenire per gestire il comportamento dell’uomo.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Momenti di caos oggi su un aereo Easyjet Napoli-Berlino. I passeggeri riferiscono che durante il volo un uomo ha iniziato a pronunciare una serie di frasi inquietanti, facendo riferimento alla fine del mondo infastidendo varie persone e parlando di fine del mondo prossima. Alcuni hanno temuto fosse un terrorista e che potesse esserci a bordo una bomba”. Lo rende noto il deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli. “C’è stata molta apprensione a bordo, mentre l’aereo ha fatto ritorno a Napoli-Capodichino dove l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti di Polizia. Tutti i passeggeri sono stati fatti temporaneamente scendere per consentire alle autorità un’accurata ispezione sull’aereo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Borrelli (AVS): “2500 anni di Napoli? Più senso civico, amore e rispetto per la sua storia”
“Ha il cervello di un insetto, ha iniziato ad attaccare l’uomo e a comportarsi in modo inappropriato”: Van Basten contro SalahL’attuale stagione di Mohamed Salah è segnata da diverse difficoltà, tra prestazioni sottotono, esclusioni e tensioni con la società.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Camera, Borrelli (AVS) chiede chiarimenti sul procedimento di riconoscimento per l'organizzazione delle corse ippiche a Taranto; Ippodromo di Taranto, Borrelli (Avs) interroga Lollobrigida (Masaf): 'Verificare requisiti e pignoramento'; A Napoli trapiantato un cuore danneggiato ad un bambino di due anni: il piccolo è in terapia intensiva; Napoli, Parco San Paolo, abusivi all’assalto dei posti auto: Noi residenti in ostaggio.
Ippodromo di Taranto, Borrelli (Avs) interroga Lollobrigida (Masaf): 'Verificare requisiti e pignoramento'Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, chiede chiarimenti al Masaf sul riconoscimento della società Caroli Global Service e sulla reale disponibilità dell’impianto per le c ... gioconews.it
Borrelli(Avs), 'su fondi Metro da Salvini nessun impegno'Sul fondi per la metro Afragola-Garibaldi Salvini non ha assunto alcun impegno concreto per il loro reintegro Lo dice il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli definendo quelle pronunciate a ... ansa.it
Berlino è una città immensa, piena di possibilità, un luogo in cui perdersi per poi ritrovarsi, dove scoprirsi davvero e dare spazio alla propria creatività. È qui che inizia la storia di Fabio, che ha scelto di lasciare Napoli e trasferirsi a Berlino spinto dall’amore e d facebook
Questa sera, a Copenaghen, il Napoli dovrà assolutamente vincere per sperare ancora in una qualificazione ai playoff di Champions League In Danimarca, gli azzurri sono chiamati a ritrovare un qualcosa che manca da troppo tempo in Champions League: x.com