Durante il volo Napoli-Berlino di oggi, un passeggero ha iniziato a pronunciare affermazioni inquietanti, causando scompiglio tra i passeggeri. Secondo quanto riferito, l’uomo ha iniziato a parlare di una catastrofe imminente e ha disturbato chi gli stava vicino,gridando e agitandosi. La situazione è diventata tesa quando alcuni passeggeri hanno cercato di calmare il soggetto, che continuava a parlare di una fine del mondo. La compagnia aerea ha dovuto intervenire per gestire il comportamento dell’uomo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Momenti di caos oggi su un aereo Easyjet Napoli-Berlino. I passeggeri riferiscono che durante il volo un uomo ha iniziato a pronunciare una serie di frasi inquietanti, facendo riferimento alla fine del mondo infastidendo varie persone e parlando di fine del mondo prossima. Alcuni hanno temuto fosse un terrorista e che potesse esserci a bordo una bomba”. Lo rende noto il deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli. “C’è stata molta apprensione a bordo, mentre l’aereo ha fatto ritorno a Napoli-Capodichino dove l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti di Polizia. Tutti i passeggeri sono stati fatti temporaneamente scendere per consentire alle autorità un’accurata ispezione sull’aereo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Borrelli (Avs), caos sul volo Napoli-Berlino: “Uomo ha iniziato a farneticare”

Leggi anche: Borrelli (AVS): “2500 anni di Napoli? Più senso civico, amore e rispetto per la sua storia”

“Ha il cervello di un insetto, ha iniziato ad attaccare l’uomo e a comportarsi in modo inappropriato”: Van Basten contro SalahL’attuale stagione di Mohamed Salah è segnata da diverse difficoltà, tra prestazioni sottotono, esclusioni e tensioni con la società.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.