Giudice sportivo Milan-Como gli squalificati | una giornata a Nico Paz e Allegri

Il giudice sportivo ha deciso di squalificare Nico Paz e Allegri dopo il match tra Milan e Como, a causa di comportamenti indesiderati in campo. Paz riceve una giornata di stop per aver protestato con l’arbitro, mentre Allegri è fermato per aver insistito troppo con i giudici di gara. Durante il recupero della 24ª giornata di Serie A, sono stati squalificati anche un dirigente del Como e un assistente di Fabregas, coinvolti in episodi di nervosismo. La decisione influisce sulle prossime partite delle squadre.

In seguito alla gara del 18 febbraio 2026 tra Milan e Como, valida per il recupero della 24? giornata giornata, il Giudice Sportivo ha ufficializzato nuovi provvedimenti disciplinari in vista della 26ª giornata di Serie A. Squalificati Nico Paz e Massimiliano Allegri. Il primo non sarà a disposizione di Fabregas per la sfida contro la Juventus, mentre il tecnico rossonero non potrà sedere in panchina nella gara interna contro il Parma. I due si aggiungono all’elenco degli indisponibili per squalifica nella 26? giornata. Stop di due giornate per Orban del Verona, mentre salterà la prossima gara anche Kalulu della Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giudice sportivo Milan-Como, gli squalificati: una giornata a Nico Paz e Allegri Leggi anche: Giudice Sportivo, ecco gli squalificati dopo la 13° giornata di Serie A! Arriva la decisione anche su Allegri… Giudice sportivo, stop per Miranda e Ostigard. Gli squalificati della 22ª giornataDopo la 22ª giornata di campionato, il giudice sportivo ha deciso di sospendere tre calciatori, tra cui Miranda e Ostigard. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stasera si recupera Milan-Como; Tutti gli squalificati in Serie A: in 9 saltano la 26a giornata e in 2 saltano il recupero Milan-Como; Milan, Rabiot espulso: salterà la gara di recupero contro il Como; Verona, rottura del crociato per Serdar. Milan-Como, Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri. Nico Paz squalificato contro la JuventusFermato per un turno anche Nico Paz, ammonito da diffidato: salterà la trasferta di Torino contro la Juventus . Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo. calciomercato.com Il Giudice Sportivo commina la terza sanzione del campionato a Saelemaekers dopo Milan-ComoCome riportato dal comunicato numero 131 del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea sottoscritto anche dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, ad Alexis Saelemakers è stata comminata ... milannews.it MP Var Room – Milan-Como, gli episodi arbitrali visti dal regolamento x.com Milan-Como, le pagelle dei rossoneri: Leão il migliore, Jashari confeziona il lancio per l’1-1, Maignan sbaglia e prende 4. Siete d’accordo con i nostri voti LEÃO 7: non sta bene e fatica perché è spesso spalle alla porta. Primo tempo con un tiro parato facebook