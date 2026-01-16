L' auto parcheggiata in mezzo alla strada diventa un caso tra selfie e indignazione

Un’auto lasciata in sosta prolungata al centro di un incrocio tra via Ferrara e via Delle Ville a Caserta ha suscitato segnalazioni da parte dei residenti. La Nissan Qashqai, parcheggiata in modo anomalo, ha attirato l’attenzione tra selfie e commenti di disagio. La situazione evidenzia le problematiche legate alla sosta irregolare e alla gestione del traffico nella zona.

Un’auto lasciata in sosta per giorni praticamente al centro di un incrocio. È questa la segnalazione arrivata da alcuni residenti della zona tra via Ferrara e via Delle Ville a Caserta, che hanno denunciato la presenza anomala di una Nissan Qashqai parcheggiata in una posizione decisamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Incidente tra due auto a Nichelino, una impatta sul marciapiede e si ribalta in mezzo alla strada Leggi anche: Incendio in tangenziale, auto a fuoco all'alba in mezzo alla strada Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Firenze, parcheggia l'auto in divieto di sosta e staccata dal marciapiede: centro bloccato, 4 bus «imprigionati»; Sosta contromano, attenzione alle multe; Attraversa la strada per raggiungere l'auto parcheggiata e viene travolto: 66enne muore a Castenedolo; Gli spaccano i vetri dell’auto parcheggiata al Ticinello: «È la terza volta in sei mesi». L'auto parcheggiata in mezzo alla strada diventa un caso tra selfie e indignazione - La vettura sarebbe rimasta per diversi giorni in via Ferrara suscitando anche l'ilarità degli studenti che si sono immortalati dinanzi al monumento all'inciviltà ... casertanews.it

PAURA A CARPI, AUTO IN FIAMME IN VIA DUOMO - Attimi di paura questa mattina in pieno centro a Carpi, dove un’auto parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco. tvqui.it

Auto sfonda la recinzione, vola per 2 metri e "atterra" su un altro veicolo in sosta - Le operazioni di rimozione dell’auto sono state lunghe e complesse: per recuperare il mezzo, finito nel parcheggio sottostante dopo aver sfondato una recinzione, è intervenuta una gru dei vigili del ... bresciatoday.it

Giovanni Serena, 82enne di Rovato, è morto ieri sera travolto da un'auto, mentre attraversava la strada per raggiungere la sua auto parcheggiata sul lato opposto. Sotto choc la donna che lo ha investito. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.