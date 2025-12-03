Sant’Albino | sosta selvaggia e caos viabilità

I cittadini di Sant’Albino scrivono al sindaco per chiedere di porre rimedio all’assedio di auto nel quartiere soprattutto durante le partite del Monza. I residenti segnalano una situazione non più accettabile che si ripete quasi ogni fine settimana nel parco pubblico a Nord del parcheggio del centro natatorio Pia Grande e nelle vie di tutto il rione. "Osservando il calendario degli eventi sportivi, sommati alla possibile concomitanza con le partite casalinghe del Monza - sottolineano i cittadini - la situazione viabilistica e dei parcheggi nel quartiere va al collasso. La situazione è stata segnalata più volte alla polizia locale, ma non c’è mai stato un intervento diretto e immediato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sant’Albino: sosta selvaggia e caos viabilità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La gioia di accogliervi ... vi aspettiamo sino alle 17. Siamo a Monza Zona Sant'Albino in Via Sardegna 73/B - facebook.com Vai su Facebook

Sant’Albino: sosta selvaggia e caos viabilità - I cittadini di Sant’Albino scrivono al sindaco per chiedere di porre rimedio all’assedio di auto nel quartiere soprattutto durante ... ilgiorno.it scrive

Maleo, caos sosta selvaggia vicino agli ambulatori di via San Francesco: istituito il senso unico - Il responsabile della polizia locale intercomunale di Maleo Roberto Castaldi, il 26 novembre 2025 ha emesso una ordinanza riguardante la modifica permanente della circolazione stradale in via ... Da msn.com

Leone alato di Martalar, sosta selvaggia, caos e minacce di ruote bucate ai visitatori. L'appello social dello scultore di Vaia: «Non create disagi» - Ma anche caos, code, parcheggi selvaggi, minacce di gomme bucate e un avviso dello stesso artista per cercare di ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Caos sosta selvaggia: scatta la protesta - I residenti del centro e del lungomare chiedono più controlli nei periodi "caldi" dell’estate. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Piazza Moro a Bari tra cantieri e caos: sosta selvaggia e continue risse - “Il vero problema di Bari è il traffico”, la citazione è adattata da un noto film di Roberto Benigni, ma vale tutto il concetto. Scrive quotidianodipuglia.it

Sosta selvaggia, ecco lo sparamulte. Dopo i test scattano le sanzioni - Da ieri la polizia municipale ha acceso lo scout, per gli amici ‘Cerberino’, il dispositivo in grado di individuare le auto in divieto di sosta e sanzionarle ... Segnala lanazione.it