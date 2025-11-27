Sosta selvaggia e caos viabilità La parrocchia dona il cortile

Auto in sosta sulla nuova pista ciclabile e sui marciapiedi, circolazione caotica, disagi per i residenti: il probema dei parcheggi attorno all’oratorio sta diventando insostenibile e per questo la parrocchia ha deciso di intervenire mettendo a disposizione il vecchio ingresso con il cortile interno. Situazione difficile in via San Quirico durante le attività speciali promosse dall’oratorio, che richiamano molte decine di bambini, quasi tutti accompagnati in auto da genitori e nonni. Le recenti modifiche alla viabilità, con la creazione della nuova pista ciclabile (e la conseguente riduzione di posti auto) insieme al mancato completamento di uno dei parcheggi previsti nella convenzione per il nuovo oratorio, stanno complicando le cose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sosta selvaggia e caos viabilità. La parrocchia “dona” il cortile

