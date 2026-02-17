Elettra Lamborghini Voilà testo del brano in gara a Sanremo 2026
Elettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026 con il brano Voilà, scelto per la sua energia trascinante. La cantante ha deciso di portare sul palco una canzone dal ritmo coinvolgente, perfetta per scatenare il pubblico e far muovere la sala. Il testo, già diffuso, mostra un pezzo che punta a catturare l’attenzione fin dal primo ascolto.
Elettra Lamborghini sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Voilà, brano ritmato con cui è pronta a fare ballare l’Ariston, ecco il testo. Elettra Lamborghini è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il suo singolo Voilà. Scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, Voilà è un brano squisitamente pop che si muove fra sonorità a metà fra gli ABBA e Raffaella Carrà, un viaggio su una cabrio senza targa, quando si è innamorati e si hanno gli occhi che paiono amarene, si litiga ma alla fine si finisce a ballare sotto le stelle. Elettra Lamborghini – Voilà – Testo. Elettra, Elettra Lamborghini Ma che notte Che casino Tipo cocktail Un po’ di me un po’ di te Nessun dorma Fai il cretino Io l’o?esa e poi damblé Litigare anche di sabato sera Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena Tu mi prendi la mano, Voglio, sì, ma non mi va, va Mamma mia che rabbia La porta che fa bam bam Solita bagarre E poi ci sale sale su Quest’aria di mare Un po’ ti odio un po’ I love you Ma che c’è di male Sai già cosa fare Dai comincia tu E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Viva l’amore amore amore che si fa Al buio e la televisione accesa Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà, voilà Mi hanno detto E mi piace Che in un letto Poi si fa la pace (Tu lo sai, tu lo sai) che i baci Sono come le ciliegie Non hai fame Sì però, sì però ti viene E poi si cade cade giù Come quando piove Un po’ ti odio un po’ I love you Non ci vuol un Nobel Sai già cosa fare Dai comincia tu E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Viva l’amore amore amore che si fa Al buio e la televisione accesa Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà Altro che chiacchiere Spegni tutto in questa notte di paillettes Eccomi qua E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà, voilà Come da tradizione i testi sono stati pubblicati in anteprima da TV sorrisi e canzoni ad una settimana dall’inizio del 76° Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
«E allora viva viva viva la Carrà»: è un omaggio all'indimenticabile Raffaella e al suo A far l'amore comincia tu il pezzo pop dance di Elettra Lamborghini di Sanremo, già pronto per essere ballato
La cantante, già in gara nel 2020 e co-conduttrice nel 2025, torna in gara con un pezzo dall'energia pop ma che non conquista i giornalisti ai pre-ascolti.
