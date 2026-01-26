LDA e AKA 7EVEN insieme a Sanremo 2026 | debutto di coppia all’Ariston con Poesie Clandestine

LDA e AKA 7EVEN, due artisti emergenti della scena pop italiana, parteciperanno insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. Per la prima volta sul palco dell’Ariston, i due si presenteranno in coppia, portando una proposta musicale che rappresenta un nuovo capitolo della loro crescita artistica. La canzone è già disponibile in pre-save, anticipando un debutto atteso dagli appassionati di musica italiana.

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston: LDA e AKA 7EVEN, due tra i nomi più riconoscibili della nuova scena pop italiana, saranno in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”, già disponibile in pre-save. Una collaborazione che non nasce “a tavolino” ma da un’intesa reale, quotidiana, vissuta: amicizia, convivenza, musica condivisa e quella naturale abitudine a confrontarsi che, a un certo punto, smette di essere solo privata e diventa progetto. Sanremo, in questo caso, non è soltanto una vetrina: è la tappa più visibile di un percorso costruito nel tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

