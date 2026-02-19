canzoni sanremo 2026 ogni volta che non so volare di enrico nigiotti

Enrico Nigiotti torna a Sanremo con il brano “Ogni volta che non so volare”. La sua partecipazione, alla terza volta, nasce dal desiderio di condividere una canzone che parla di insicurezze e speranze. La sua esperienza precedente ha rafforzato la sua volontà di esibirsi ancora sul palco dell’Ariston. Nigiotti ha lavorato duramente per questa nuova sfida, scegliendo un testo che tocca le emozioni di chi lotta con i propri limiti. La canzone sarà tra le proposte del festival di quest’anno.

L’emozione è tanta anche se al Festival di Sanremo hai già partecipato altre volte. Lo sa bene Enrico Nigiotti, che quest’anno calcherà il palco dell’Ariston per la terza volta. Eppure si sente emozionato, forse ha paura di non saper volare, come dice la sua canzone in gara Ogni volta che non so volare. Il brano è un classico flusso di coscienza, di quelli che ti portano a fare il bilancio di una vita intera. Non ha un vero e proprio ritornello, ma la sua è una scrittura in cui tutti possono riconoscersi, perché parla alla pancia delle persone e, in questo, sa essere universale. Per Nigiotti questo è il suo “testamento emozionale”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

