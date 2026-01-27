sanremo 2026 enrico nigiotti in pre save ogni volta che non so volare

Enrico Nigiotti partecipa nuovamente a Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che non so volare. La sua presenza al festival rappresenta un momento importante della sua carriera, offrendo al pubblico un pezzo ricco di significato personale e artistico.

Enrico Nigiotti torna in gara al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare. Enrico Nigiotti torna al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare, un brano carico di significato personale e artistico. La canzone segna l’inizio di una nuova fase del suo percorso musicale e anticipa il suo prossimo progetto discografico con Columbia Records Sony Music Italy. La musica del brano, disponibile in pre-save, è stata composta da Enrico Nigiotti e Fabiano Pagnozzi, mentre il testo è scritto da Nigiotti in collaborazione con Pacifico. La produzione del brano è a cura di Enrico Brun. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

