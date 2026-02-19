canzoni sanremo 2026 naturale di leo gassmann

Leo Gassmann torna a Sanremo 2026, dopo tre anni, per cercare di affermarsi definitivamente come cantante. La causa di questa sua decisione è la volontà di conquistare un pubblico più ampio e consolidare la sua carriera musicale. Durante le prove, ha mostrato grande determinazione, desideroso di dimostrare il suo talento con la canzone “Naturale”. La partecipazione rappresenta un passo importante per lui, che spera di lasciare un segno nel prestigioso palco. I fan attendono con curiosità la sua performance.

In cerca di una reale consacrazione come cantante, Leo Gassmann ci riprova e torna al Festival di Sanremo tre anni dopo la precedente esperienza. Stavolta al centro del brano, Naturale, c’è una storia d’amore giunta al termine. Non è un addio, ma un arrivederci: “fare la pace alla fine è più naturale”. Nelle sue canzoni, per stessa ammissione del cantante, c’è sempre un po’ di speranza e questo pezzo non fa eccezione. Non si può dire lo stesso di Era già tutto previsto, brano scelto per la serata dei duetti in coppia con Aiello. Errore di comunicazione o licenza poetica? Naturale, il testo della canzone di Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

