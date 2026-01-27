sanremo 2026 leo gassmann presenta il brano naturale

Leo Gassmann partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo, Naturale. L’evento si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 e rappresenta un’occasione importante per l’artista di presentare il proprio lavoro a un pubblico nazionale. La partecipazione al festival conferma la crescita artistica di Gassmann e la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Leo Gassmann sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con il nuovo singolo Naturale. Leo Gassmann sarà in gara al Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 con il nuovo singolo Naturale. Il singolo è scritto da Leo con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. “Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore ” – racconta Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano

Leo Gassmann partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il singolo "Naturale", in programma dal 24 al 28 febbraio.

