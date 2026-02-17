j ax italia starter pack testo del brano in gara a sanremo 2026

J-Ax partecipa a Sanremo 2026 con il brano Italia Starter Pack, che critica le contraddizioni dell’Italia usando l’ironia. La canzone descrive situazioni comuni e stereotipi italiani, come l’amore per il calcio e il cibo, mescolando umorismo e riflessione. Il rapper torinese ha deciso di portare sul palco una canzone che fa sorridere, ma invita anche a pensare. La sua presenza nel festival rappresenta un’occasione per mettere in luce le sfumature del nostro Paese.

J-Ax sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Italia Starter Pack, brano che racconta con ironia le contraddizioni del nostro Paese, ecco il testo. Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, in versione Johnny Cash calca per la prima volta da solo il palco dell’Ariston (ha già partecipato con Articolo 31 nel 2023) con il brano Italia Starter Pack. Pezzo dalle forti influenze country che mette a nudo le caratteristiche emblematiche della nostra nazione. J-Ax – Italia Starter Pack – Testo. Dice sempre il vecchio del quartiere Con molti più anni dei denti che ha Sto paese lo capisci da un cantiere Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa Meglio essere fuori che finire dentro Tutti hanno qualcosa da nascondere Santi in paradiso non ce n’è al momento Più che avere fede è meglio un complice Condividi la password Che facciamo a metà il Wi-Fi Canta un coro da stadio Così sanno chi sei dovunque vai Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di culo sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas Italia Starter Pack Dice l’uomo che mi fa la benza Che chi guida non deve avere pietà Sto paese è come con la precedenza È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha E Meno cose sai più sarai contento Facciamoci una botta di felicità Qui non si protesta per lo stipendio Solo per la pizza con l’ananas Per pagare c’è tempo Tanto i debiti già ce li hai Goditi sto momento Che quando vai mica lo sai Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di culo sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas Italia Starter Pack E ci dicono che siamo disonesti, furbetti Tutti dei gran figli di mammà Di leggi sbagliate e di caffè corretti Ma abbiamo pure dei difetti E in effetti Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di culo sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas (del gas) Italia Starter Pack Come da tradizione i testi sono stati pubblicati in anteprima da TV sorrisi e canzoni ad una settimana dall’inizio del 76° Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

