Sanremo 2026 J-Ax in gara con il brano Italia Starter Pack

J-Ax torna al Festival di Sanremo, questa volta da solista, con il brano Italia Starter Pack. Dopo la partecipazione nel 2023 con Articolo 31, l’artista si presenta sul palco dell’Ariston in una veste inedita, ispirato dallo stile di Johnny Cash. La sua esibizione segna un nuovo capitolo della sua carriera musicale, arricchendo la scena del 76° Festival.

Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, in versione Johnny Cash calca per la prima volta da solo il palco dell'Ariston (ha già partecipato con Articolo 31 nel 2023) con il brano Italia Starter Pack. Pezzo dalle forti influenze country che mette a nudo le caratteristiche emblematiche della nostra nazione, è già disponibile in presave. Cantautore, rapper, producer, autore creativo capace di anticipare i tempi restando costantemente in prima linea, partendo dal rap fino a diventare punto di riferimento della scena pop musicale italiana condividendo importanti progetti artistici con tanti personaggi tra cui Enzo Jannacci nel brano Desolato e tre brani in collaborazione con Pino Daniele.

