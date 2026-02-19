Canzoni Sanremo 2026 Il meglio di me di Francesco Renga

Francesco Renga torna a Sanremo con il brano “Il meglio di me”, una canzone che parla di rinascita e di nuove speranze. La sua lunga esperienza sul palco, che include anche una vittoria, gli permette di affrontare questa edizione con sicurezza. Renga ha deciso di presentare un pezzo intimo e diretto, scritto di suo pugno, che riflette il suo percorso artistico e personale. La partecipazione di quest’anno segna la sua undicesima presenza alla kermesse, confermando la sua familiarità con l’ambiente. La gara si avvicina e i fan attendono con curiosità il suo esordio.

Francesco Renga il Festival di Sanremo lo conosce molto bene, lo ha persino vinto. Questa è la sua undicesima partecipazione, quella della consapevolezza. Dopo un lungo periodo di risultati altalenanti, il cantante cerca ora di riavere su di sé la giusta attenzione. Per farlo ha scelto un gruppo di lavoro esclusivamente composto da giovani musicisti. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra ciò che è sempre stato e quello che la contemporaneità vorrebbe da lui. Il meglio di me è dunque il manifesto di questa ricerca, "un momento di cambiamento, ma anche un punto di partenza importante".