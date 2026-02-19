Udine messa a dormire la Germani vola in semifinale

Udine ha subito una sconfitta pesante contro la Germani Brescia, che ha conquistato la semifinale della Final Eight di Coppa Italia. La partita si è conclusa con un punteggio netto, grazie a una prestazione convincente dei lombardi. Brescia ha dimostrato maggiore solidità in attacco e una difesa compatta. La squadra di casa, invece, ha faticato a trovare il ritmo giusto e ha subito troppe pause nel gioco. La qualificazione anticipata di Brescia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi ospiti.

Nel contesto della Final Eight di Coppa Italia, la Germani Brescia consolida la propria forza con una vittoria netta su Udine e una qualificazione anticipata in semifinale. Il match, disputato all’Inalpi Arena di Torino, si è chiuso 78-64 a favore della squadra lombarda, capace di controllare l’andamento per tutti i 40 minuti. La Germani ha imposto ritmi e solidità difensiva dall’inizio, allungando progressivamente il vantaggio e offrendo una prestazione complessiva priva di cali evidenti. Il punteggio finale testimonia la superiorità dimostrata, con una gestione efficace delle rotazioni che ha permesso di mantenere alta la pratica difensiva e di valorizzare i segnali positivi provenienti dal reparto offensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Udine messa a dormire, la Germani vola in semifinale Brescia vola in semifinale di Coppa Italia, Udine domata 78-64. Gli highlights?Brescia ha conquistato la semifinale di Coppa Italia battendo Udine 78-64, grazie a una prestazione solida davanti ai tifosi di casa. Basket, la Germani Brescia supera Udine e raggiunge le semifinali della Coppa Italia 2026La Germani Brescia ha vinto contro Udine, assicurandosi un posto nelle semifinali della Coppa Italia 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Santa Messa è stata celebrata dall’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba facebook