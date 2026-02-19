Brescia vola in semifinale di Coppa Italia Udine domata 78-64 Gli highlights?

Brescia ha conquistato la semifinale di Coppa Italia battendo Udine 78-64, grazie a una prestazione solida davanti ai tifosi di casa. La squadra ha mostrato determinazione fin dall’inizio, sfruttando al meglio i contropiedi e le percentuali di tiro. Udine ha cercato di reagire, ma ha trovato difficoltà a contenere gli attacchi avversari. La vittoria permette alla Germani di avanzare nel torneo, mentre i friulani devono ora concentrarsi sulle prossime sfide del campionato. La semifinale si giocherà tra pochi giorni.

La Germani Brescia continua a scrivere una pagina importante della propria stagione e, davanti al pubblico amico, supera con merito la APU Udine, staccando il pass per la semifinale. Una vittoria costruita con lucidità, intensità difensiva e grande qualità offensiva, che conferma la maturità del gruppo biancoblu e alimenta l'entusiasmo in vista dell'attesissima sfida di sabato 21 alle ore 18 contro Olimpia Milano. L'avvio è subito di marca bresciana: nemmeno il tempo di sistemarsi sugli spalti che Amedeo Della Valle inaugura la serata con un gioco da tre punti al termine di una splendida azione corale.