Viale Cossetti cantieri e disagi fino all' 11 maggio

Da pordenonetoday.it 12 gen 2026

Fino all’11 maggio, Viale Cossetti sarà interessato da lavori di ristrutturazione, che comportano inevitabili disagi alla viabilità e alla ricerca di parcheggio nel centro città. Sebbene i lavori siano necessari, è importante pianificare gli spostamenti considerando i possibili rallentamenti e le limitazioni temporanee, previste fino a circa cinque mesi, salvo eventuali ritardi.

Per carità, i lavori andavano fatti, ma ora ci sanno almeno 5 mesi (salvo ritardi) di disagi alla viabilità cittadina e soprattutto alla possibilità di trovare parcheggio in centro. Anche sulle strisce blu. Sono partiti infatti i lavori che interesseranno la sistemazione dei marciapiedi su viale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

