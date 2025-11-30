Lo stadio come cartina di tornasole. Della passione che torna ma anche dei problemi che restano, irrisolti, e che puntualmente riemergono quando il calcio smette di essere solo una partita e diventa gestione della città. Succede in occasione di Prato-Foligno, gara casalinga del campionato di Serie D bollata come "ad alto rischio". Una partita che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e, allo stesso tempo, la miccia della protesta dei residenti. Su indicazione di questura e prefettura è scattata l’ordinanza comunale che vieta sosta e passaggio delle auto in via Firenze per la giornata di oggi dalle 9 alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cresce la voglia di stadio. Restano i vecchi problemi. Capienza e strada chiusa