Da oltre un anno, via del Porcellana a Firenze rimane chiusa tra via Palazzuolo e via della Scala per lavori ai sottoservizi di Publiacqua. La sospensione delle attività ha avuto ripercussioni sulla viabilità locale, senza ancora una data certa di riapertura. La situazione evidenzia l’attuale stato di alcuni cantieri ancora aperti nella città, suscitando attenzione e richieste di aggiornamenti da parte dei cittadini.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Un anno. Tanto è passato da quando via del Porcellana, nel tratto tra via Palazzuolo e via della Scala, è stata chiusa per consentire lavori ai sottoservizi da parte di Publiacqua. Da allora, la strada è diventata un simbolo dell’abbandono urbano: un cantiere lasciato a metà, con transenne fatiscenti, operai praticamente mai visti e disagi continui per residenti e attività commerciali che si trovano ingabbiati in una situazione surreale. L’intervento, che sarebbe dovuto durare 210 giorni, non solo non è mai stato completato, ma si è trasformato in un enorme punto interrogativo per chi vive e lavora nella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strada chiusa da un anno per il cantiere fantasma: il caso a Firenze

Leggi anche: Sistema fognario, gas e binari del tram: a Milano riapre strada chiusa per un grande cantiere

Leggi anche: Hera, nuova rete idrica a Tessello: strada chiusa fino a novembre e fine cantiere a gennaio 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Strada chiusa da un anno per il cantiere fantasma: il caso a Firenze; Lavori lungo la strada provinciale: rampe chiuse, come cambia la viabilità; La protesta di via Zorli. Residenti nella morsa dei cantieri: Serve una strada provvisoria; LAVORI FERMI E STRADA ANCORA CHIUSA: CITTADINI CHIEDONO CHIAREZZA SULLO STOP DEL CANTIERE SOTTO AL PONTE DE LA CONA.

Patti: Via Playa, cantiere bloccato e strada sbarrata. Interrogazione dell’opposizione - Lavori fermi, tempi disattesi e una strada ancora chiusa al traffico. 98zero.com