Aveva la trama più stupida di sempre | Julia Roberts su uno dei suoi film più celebri e amati

Julia Roberts ha condiviso un ricordo riguardante uno dei suoi film più celebri, descrivendo la trama come la più insensata che abbia mai letto. L’attrice ha raccontato il momento in cui ha avuto il primo contatto con lo script, un passo importante che ha segnato l’inizio di una delle sue interpretazioni più apprezzate. Questa testimonianza offre uno sguardo autentico sul processo creativo dietro a un grande successo cinematografico.

L'attrice ha ricordato la prima volta che ha letto lo script di quello che poi sarebbe diventato uno dei più amati della sua carriera. Solo che all'inizio non era proprio convinta del progetto In una recente intervista concessa a Deadline, Julia Roberts ha dichiarato che all'epoca non rimase molto colpita dalla trama di un film che oggi è tra i più amati della sua carriera. "Cavolo, ricordo ancora quando il mio agente mi chiamò per parlarmi di Notting Hill e io pensai: 'Beh, mi sembra l'idea più stupida che abbia mai sentito per un film'", ha ricordato Roberts. Nel film l'attrice interpreta una star di Hollywood che si innamora di un negoziante (Hugh Grant) mentre cerca di passare inosservata a Londra.

