Contrada Montenegro smarriti due cani | Aiutateci a ritrovarli 500 euro di ricompensa

Due cani sono scomparsi da Contrada Montenegro, Brindisi, sabato 6 dicembre a causa di un guasto al cancello elettrico. La famiglia è disperata e chiede aiuto per ritrovarli, offrendo una ricompensa di 500 euro. La loro perdita rappresenta un grande dolore e sperano che la comunità possa contribuire a ritrovarli al più presto. Se avete notizie, contattateci immediatamente.

“Vi preghiamo di aiutarci, siamo disperati. I nostri due cani sono scappati sabato mattina, 6 dicembre, dalla nostra abitazione in Contrada Montenegro 72, Brindisi, a causa di un guasto improvviso al cancello elettrico. Li stiamo cercando ininterrottamente da giorni: abbiamo perlustrato la zona a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

