Dal 19 al 20 dicembre 2025, Natale in Terza porta due giorni di eventi dedicati a famiglie, comicità e musica gospel nei quartieri di Colli Aminei e Capodimonte. Un'occasione per vivere l'atmosfera natalizia tra spettacoli e concerti, arricchendo i momenti di festa nei suggestivi scenari di questi quartieri.

© Puntomagazine.it - Natale in Terza 2025: due giorni di magia, comicità e gospel ai Colli Aminei e a Capodimonte

Dal 19 al 20 dicembre, spettacoli per famiglie, comicità e concerti gospel nei cuori di Capodimonte e Colli Aminei. La III Municipalità e il Comune di Napoli, con l’organizzazione della società Graf srl, presentano “ Natale in Terza 2025 “: una manifestazione che intreccia cultura, tradizione e spiritualità in due giornate dedicate alle famiglie e all’intera comunità. L’appuntamento è per il 19 e 20 dicembre nei cuori pulsanti dei Colli Aminei e di Capodimonte, per celebrare insieme l’autentico spirito del Natale. “ Natale in Terza ” nasce come un abbraccio collettivo attorno ai valori della famiglia, della solidarietà e della speranza. Puntomagazine.it

