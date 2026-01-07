Cavallo morto durante la manifestazione a Nocera Inferiore | LNDC Animal Protection torna a chiedere un cambiamento culturale

Durante la manifestazione della Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, si è verificata la morte di un cavallo, sollevando preoccupazioni sul benessere animale. LNDC Animal Protection si unisce alla condanna di quanto accaduto e rinnova l’appello a promuovere un cambiamento culturale volto a tutelare gli animali durante eventi pubblici. È fondamentale favorire pratiche più etiche e rispettose, per garantire la sicurezza e il rispetto degli animali coinvolti.

Profonda indignazione anche da parte di LNDC Animal Protection, per la morte di un cavallo avvenuta durante la Cavalcata dei Re Magi di Nocera Inferiore. A seguito dei fatti, la presidente nazionale di LNDC Animal Protection, Piera Rosati, ha inviato una lettera al sindaco di Nocera Inferiore e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

