Cavallo morto durante la manifestazione a Nocera Inferiore | LNDC Animal Protection torna a chiedere un cambiamento culturale

Durante la manifestazione della Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, si è verificata la morte di un cavallo, sollevando preoccupazioni sul benessere animale. LNDC Animal Protection si unisce alla condanna di quanto accaduto e rinnova l’appello a promuovere un cambiamento culturale volto a tutelare gli animali durante eventi pubblici. È fondamentale favorire pratiche più etiche e rispettose, per garantire la sicurezza e il rispetto degli animali coinvolti.

Profonda indignazione anche da parte di LNDC Animal Protection, per la morte di un cavallo avvenuta durante la Cavalcata dei Re Magi di Nocera Inferiore. A seguito dei fatti, la presidente nazionale di LNDC Animal Protection, Piera Rosati, ha inviato una lettera al sindaco di Nocera Inferiore e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cavallo morto durante la manifestazione a Nocera Inferiore: LNDC Animal Protection torna a chiedere un cambiamento culturale Leggi anche: Nocera Inferiore, cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi Leggi anche: Cavallo muore durante la sfilata dei Re Magi a Nocera Inferiore, nel Salernitano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nocera Inferiore, cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi; Cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi, polemiche a Nocera Inferiore; Nocera Inferiore, la festa si spezza sull'asfalto: un cavallo crolla durante la Cavalcata dei Re Magi e muore poco dopo; Nocera Inferiore cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi. Il video del cavallo morto in strada durante la sfilata dei Re Magi a Nocera Inferiore - Cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, scoppiano polemiche sull’uso degli animali nelle manifestazioni pubbliche. blitzquotidiano.it

Cavallo morto durante la Cavalcata dei Re Magi: interviene anche Enrico Rizzi, chiesti chiarimenti e accertamenti - Sulla vicenda è intervenuto anche Enrico Rizzi, attivista animalista molto seguito sui social network, contattato direttamente dalla nostra redazione, che ha dedicato un post al caso, esprimendo forti ... agro24.it

Un cavallo scivola e muore durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore. La rabbia degli animalisti contro gli organizzatori: “Questa morte non è una fatalità” - L'animale è scivolato trainando una carrozza e non si è più rialzato. ilfattoquotidiano.it

Cavallo morto a Nocera Inferiore durante cavalcata dei Magi. LNDC denuncia e scrive a sindaco - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.