Lndc Animal Protection | Indignati per la vicenda del canile ennesima promessa non mantenuta da Masci
Lndc Animal Protection esprime forte disappunto per la decisione del Comune di escludere il progetto del nuovo canile dal Piano triennale delle opere pubbliche. La nota del consigliere di opposizione Paolo Sola evidenzia come si tratti di un’ulteriore promessa non mantenuta, suscitando preoccupazione per il benessere degli animali e l’impegno della comunità. La situazione richiede attenzione e una risposta chiara da parte delle autorità competenti.
“Profonda indignazione per quanto emerso, da una nota stampa del consigliere comunale di opposizione Paolo Sola, in merito all’esclusione del progetto del nuovo canile comunale dal Piano triennale delle opere pubbliche del Comune. Una decisione che rappresenta l’ennesima conferma di una promessa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: "Un inverno senza gabbie”, la campagna Lndc Animal Protection per adottare i cani del rifugio di strada Martinella
Leggi anche: A Messina parte ‘Un Inverno senza Gabbie’: LNDC Animal Protection invita all’adozione dei cani del rifugio Millemusi
Lndc Animal Protection: "Indignati per la vicenda del canile, ennesima promessa non mantenuta da Masci" - “Un fatto gravissimo, che dimostra come l’amministrazione comunale non abbia alcuna reale intenzione di realizzare un’opera assolutamente necessaria per la città, per i cittadini e per i cani" ... ilpescara.it
Capodanno e i botti che cambiano tutto per i nostri animali: ecco la scelta che non fa rumore - LNDC Animal Protection chiede ai Comuni di vietare i botti di Capodanno e diffonde consigli utili per proteggere il benessere degli animali ... monza-news.it
Capodanno e fuochi d’artificio: l’appello di LNDC Animal Protection - Condividiamo il messaggio scelto da LNDC Animal Protection per la campagna contro botti, petardi e fuochi d’artificio ... laquilablog.it
LNDC Animal Protection added a... - LNDC Animal Protection - facebook.com facebook
#Capodanno e #animali, LNDC Animal Protection lancia l’appello contro i fuochi d’artificio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.