Cane cade in un dirupo e resta impigliato tra i rami | salvato dai pompieri in Irpinia

Il 19 gennaio, i vigili del fuoco di Villanova del Battista, in Irpinia, sono intervenuti per soccorrere un cane rimasto impigliato tra i rami dopo essere caduto in un dirupo. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e di riportarlo in salvo. Questo episodio evidenzia l’efficacia delle operazioni di soccorso nelle aree rurali e impervie della provincia di Avellino.

Il salvataggio è stato operato oggi, 19 gennaio, dai vigili del fuoco a Villanova del Battista, nella provincia di Avellino. Il cane è stato recuperato in buone condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it FOTO/ Cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco

Il 19 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Villanova del Battista, in contrada Piani, per soccorrere un cane caduto in un dirupo durante una battuta di caccia. L'intervento ha permesso di mettere in sicurezza l'animale, dimostrando l'importanza del pronto intervento in situazioni di emergenza. Cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Un cane da caccia è rimasto intrappolato in un dirupo a Montaione, Firenze, rischiando di non riuscire a tornare in superficie. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo l'animale, garantendogli un esito positivo della disavventura. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Cane cade in un dirupo e resta impigliato tra i rami: salvato dai pompieri in Irpinia - Il salvataggio è stato operato oggi, 19 gennaio, dai vigili del fuoco a Villanova del Battista, nella provincia di Avellino ... fanpage.it

