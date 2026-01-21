Salerno candidature a sindaco | al momento nessun nome unitario nel centrodestra

Attualmente nel centrodestra di Salerno non è stato ancora individuato un candidato sindaco unitario. Mentre il campo largo attende indicazioni dal Pd e si discute di un possibile proseguimento dell’esperimento anche nella città, le forze di centrodestra non hanno ancora trovato un’intesa tra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati per convergere su un nome condiviso. La situazione rimane in fase di definizione, con le elezioni amministrative ancora in fase di avvicinamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre il campo largo aspetta indicazioni dal Pd per capire come procedere rispetto alle elezioni amministrative di Salerno (proprio oggi in consiglio regionale Massimiliano Manfredi, presidente dell’assise auspicato che l’esperimento campo largo possa proseguire anche a Salerno) e alla candidatura autonoma di Vincenzo De Luca, anche nel centrodestra non sembra essersi trovata ancora un’unità di intenti e l’opportunità di far convergere Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati su unico nome. Come più volte evidenziato dal coordinatore regionale Zinzi, il partito di Salvini sembra intenzionato a puntare sul nome del consigliere comunale uscente Dante Santoro, già candidato anche alle ultime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

