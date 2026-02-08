Ricandidatura del sindaco nel 2028 Ok ma al tavolo di coalizione

La ricandidatura di Nicoletta Fabio alle prossime amministrative di Siena è ormai sulla bocca di tutti. Il sostegno di Francesco Michelotti di Fratelli d’Italia sembra aver messo il turbo ai piani della sindaca, anche se lei stessa insiste sul fatto che la decisione finale spetta alla coalizione. La campagna elettorale è appena cominciata e le prime alleanze si fanno già sentire.

Siena, 8 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia per le amministrative del 2028 pare ormai iniziato. L' endorsement del parlamentare di Fratelli d'Italia, Francesco Michelotti, alla ricandidatura del sindaco Nicoletta Fabio, pare aver cancellato con un colpo di spugna gli ultimi due anni che ancora mancano per terminare il mandato. Ma non per gli alleati politici. Lorenza Bondi, capogruppo di Forza Italia, parla chiaro: «Come gruppo consiliare lavoriamo a fianco del sindaco. Nicoletta Fabio è stata volutamente cercata in antitesi ad altri tipi di candidature proposte. C'è da comprendere quale sarà la sua volontà: la scelta infatti spetta a lei».

