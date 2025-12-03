Trovati chiodi in strada contro gli automobilisti scatta la denuncia | Gesto insensato

Ferraratoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiodi triangolari di ferro in mezzo alla strada, forse per colpire gli automobilisti. E’ quanto denuncia Mirko Perelli, sindaco di Tresignana, circa il ritrovamento di alcuni oggetti acuminati lungo via Pecora. Un gesto che, se confermato, risulterebbe estremamente grave e pericoloso per gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Trovati Chiodi Strada Contro