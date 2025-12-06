Assurdo festeggiamento del lottatore MMA dopo la vittoria | rischia di spezzarsi il collo
Il lottatore kazako di MMA Ilzat Asiev ha rischiato di spezzarsi l'osso del collo per festeggiare la sua vittoria in un combattimento sull'ottagono di Almaty: una figuraccia che poteva trasformarsi in tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ciak Telesud. . Ha dell’assurdo la storia che arriva da Biancavilla, dove le salme di due uomini, deceduti entrambi in ospedale, sono state scambiate - facebook.com Vai su Facebook
Il lottatore MMA perde il controllo e viene fatto scendere dall’aereo VIDEO - Aaron “Tex” Johnson, lottatore di MMA, è stato fatto scendere da un volo Southwest all’aeroporto LaGuardia dopo una lite per il bagaglio a mano. Lo riporta blitzquotidiano.it
Panico in volo: lottatore di MMA perde le staffe, rissa sfiorata - Scene a dir poco incredibili a bordo di un volo della Southwest Airlines: il lottatore di MMA Aaron "Tex" Johnson ha infatti perso le staffe, attaccando il personale di bordo e anche alcuni passeggeri ... Lo riporta ilgiornale.it
Scoppia il caos a bordo di un volo della Southwest Airlines: il lottatore MMA perde le staffe - Il lottatore esperto Aaron "Tex" Johnson è stato cacciato dal personale di bordo dopo che ha dato in escandescenze. Lo riporta ilgiornale.it
Scene surreali in aereo: il lottatore MMA perde le staffe e viene cacciato - Il lottatore di arti marziali miste (MMA) Aaron "Tex" Johnson è stato fatto scendere da un volo della Southwest Airlines all'aeroporto LaGuardia di New York lunedì 21 luglio, in seguito a una accesa ... Come scrive video.corriere.it
Lottatore di Mma perde la calma, paura in aereo. Cacciato. VIDEO - Scene di tensione a bordo di un volo della Southwest Airlines: il lottatore di MMA Aaron Johnson ha perso il controllo durante una discussione con l’equipaggio e i passeggeri, costringendo gli ... Si legge su affaritaliani.it