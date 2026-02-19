Campani vola in alto Salto da record italiano

Andrea Campani ha stabilito un nuovo record italiano con un salto eccezionale, che gli ha permesso di conquistare il titolo di campione italiano nella categoria allievi. Durante la competizione, il giovane atleta ha superato i propri limiti, raggiungendo un’altezza mai toccata prima nel Paese. Il risultato ha attirato l’attenzione di allenatori e appassionati, che hanno seguito con entusiasmo il suo tentativo decisivo. Ora, si prepara a disputare gare internazionali con l’obiettivo di migliorare ulteriormente.

Un salto straordinario quello di Andrea Campani che intanto gli ha consentito di vincere il titolo di campione italiano nella categoria allievi. Ma la performance di Ancona potrebbe valergli la convocazione in nazionale. Il giovane, 17 anni, dell' Atletica Sarzana allenato da Gianluca Sanna sulla pista indoor di Ancona si laureato campione italiano superando l'asticella posta a metri 2,07. Ha migliorato il suo personale e il record regionale di categoria, mettendo una seria ipoteca alla convocazione ai Campionati Europei di categoria. Andrea Campani, classe 2009, è una figura molto seguita nell'ambiente tanto da essere stato scelto come Ambassador Fidal Liguria per l'apertura di "Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport" riconoscimento riservato ai giovani simbolo dell'eccellenza sportiva regionale.