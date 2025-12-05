Salto ostacoli Ascoli vola alto Il concorso entra nell’élite italiana
Dopo il successo crescente delle prime tre, si lavora alla preparazione della quarta edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli, nazionale A6* Evento Speciale Fise’, in programma dal 18 al 20 settembre 2026, al campo sportivo Squarcia, nel cuore del centro storico del capoluogo piceno. Il duro lavoro fatto in questi anni è stato l’elemento chiave per l’accreditamento della manifestazione nel panorama nazionale, tanto da amplificare l’attenzione del settore sull’appuntamento marchigiano e portare all’anticipazione della prima grande novità: Ascoli entra a far parte del prestigioso circuito di concorsi italiani di livello internazionale "Italian Champions Tour", diventando una tappa ufficiale della prossima stagione, insieme ad Arezzo, Versilia, Roma, Verona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
