Cameraman Mediaset aggredito a Padova violenza inaudita durante un servizio | calci e pugni

Un giovane senza fissa dimora ha colpito un cameraman Mediaset a Padova, durante un servizio sul luogo. La violenza si è scatenata all’improvviso, con calci e pugni rivolti al giornalista. L'aggressore ha cercato di interrompere le riprese, creando scompiglio tra i presenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno applicato il DASPO e il DACUR per allontanarlo. L’episodio ha suscitato sconcerto tra gli spettatori e i testimoni. La polizia sta ancora interrogando l’uomo per chiarire i motivi dell’aggressione.

Episodio di aggressione nel piazzale della Stazione di Padova, dove un giovane senza fissa dimora di origini sudamericane ha colpito un cameraman Mediaset impegnato in un servizio sulle associazioni di volontariato. L'uomo è stato identificato e segnalato per violenza privata e percosse, mentre la Divisione Polizia Anticrimine ha adottato diversi provvedimenti restrittivi nei suoi confronti. L'aggressione al cameraman Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato poco prima delle ore 20 nel piazzale della Stazione di Padova. Gli agenti della Polfer sono intervenuti tempestivamente dopo che un giovane aveva aggredito fisicamente il cameraman di una troupe televisiva Mediaset, impegnata nella realizzazione di un servizio dedicato alle associazioni di volontariato attive in strada.