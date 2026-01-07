Pigneto titolare di un minimarket aggredito con calci e pugni

Nel quartiere Pigneto, ieri pomeriggio, un minimarket in piazza dei Condottieri è stato teatro di un'episodio di violenza. Il titolare, un cittadino del Bangladesh di 37 anni, è stato aggredito con calci e pugni da un uomo di 52 anni, cittadino senegalese. L’evento ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulla convivenza nel quartiere.

Ieri pomeriggio un cittadino del Bangladesh di 37 anni, titolare di un minimarket in piazza dei Condottieri, nel quartiere Pigneto, è stato aggredito da un cittadino senegalese di 52 anni. L'aggressore, dopo averlo colpito con calci e pugni, gli ha sottratto il telefono cellulare ed è poi fuggito.

