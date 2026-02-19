Troupe Mediaset aggredita fuori dalla stazione di Padova cameraman picchiato | Non fate riprese

Una troupe di Mediaset è stata aggredita mercoledì 18 febbraio a Padova, vicino alla stazione, mentre stava realizzando un servizio. Un uomo ha urlato contro i giornalisti, chiedendo di smettere di fare riprese, e poi ha aggredito il cameraman con calci e pugni. La scena si è svolta davanti a testimoni e ha causato panico tra i presenti. La polizia è intervenuta per fermare l’aggressore e tutelare i giornalisti, che hanno riportato lievi ferite. La vicenda ha fatto parlare di tutela della libertà di stampa.

Momenti di paura e violenza hanno segnato la serata di mercoledì 18 febbraio a Padova, quando una troupe del programma Mediaset "È sempre Cartabianca" è stata aggredita mentre era impegnata in un servizio giornalistico. L'episodio si è verificato davanti alla stazione ferroviaria della città, dove la giornalista Serenella Bettin e l'operatore Carlo Brotto stavano riprendendo un servizio dedicato alle associazioni di volontariato in strada. Secondo una prima ricostruzione, i due operatori sono stati avvicinati da un uomo che li ha minacciati verbalmente prima di passare alle vie di fatto. La tensione è rapidamente degenerata in aggressione fisica: il cameraman Brotto è stato colpito con calci e un pugno, mentre la giornalista ha assistito impotente alla scena.