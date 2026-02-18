In aumento le piogge estreme di breve durata e concentrate in pochi chilometri cosa dice lo studio
Il recente studio rivela che le piogge intense di breve durata sono in crescita a causa di cambiamenti climatici. Le precipitazioni si concentrano in pochi chilometri e minuti, creando flash flood improvvisi. Questi eventi mettono sotto stress fiumi, strade e sistemi di drenaggio, specialmente nelle aree urbane e collinari. In alcune zone d’Italia, le alluvioni rapide si verificano più spesso e con maggior intensità rispetto al passato. Le autorità monitorano con attenzione questi fenomeni, che colpiscono frequentemente le zone più vulnerabili del Paese.
(Adnkronos) - Temporali che si concentrano in pochi chilometri e in pochi minuti, capaci di mettere sotto pressione corsi d'acqua, pendii e reti di drenaggio: secondo un nuovo data-set di rianalisi meteorologica, le piogge estreme che scaricano molta acqua in un'ora stanno diventando sempre più frequenti in alcune zone d'Italia. È quanto emerge da una ricerca dell'Università degli Studi di Milano finanziata con fondi europei e realizzata in collaborazione con Consiglio nazionale delle Ricerche, il Norwegian Meteorological Institute e Rse Spa. Lo studio, pubblicato su Natural Hazards and Earth System Sciences, mostra che, in alcune zone della nostra penisola, gli eventi di pioggia oraria molto intensa sono quasi raddoppiati rispetto a 35 anni fa, in particolare in estate e autunno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
